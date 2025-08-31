Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत को निशाना नहीं बनाना चाहिए, विदेश मंत्री जयशंकर ने किसे दिया यह जवाब

Advertiesment
हमें फॉलो करें Statement of Foreign Minister S Jaishankar on Ukraine war

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 31 अगस्त 2025 (00:30 IST)
Foreign Minister S Jaishankar News : विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को फिनलैंड की अपनी समकक्ष एलिना वाल्टोनन के साथ फोन पर बातचीत के बाद कहा कि यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भारत को अनुचित रूप से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। जयशंकर ने कहा, हमारी चर्चा यूक्रेन संघर्ष और उसके परिणामों पर केंद्रित रही। विदेश मंत्री की इस टिप्पणी को अमेरिका के उन आरोपों के संदर्भ में देखा जा रहा है कि भारत रियायती मूल्य पर रूसी कच्चा तेल खरीदकर मॉस्को की युद्ध मशीन की सहायता कर रहा है।
 
जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, हमारी चर्चा यूक्रेन संघर्ष और उसके परिणामों पर केंद्रित रही। इस संदर्भ में भारत को अनुचित तरीके से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। हमने हमेशा बातचीत और कूटनीति का समर्थन किया है।
ALSO READ: PM मोदी ने जेलेंस्की से फोन पर की बात, क्‍या रूकेगा रूस-यूक्रेन युद्ध?
व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने इस सप्ताह कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाया गया 50 प्रतिशत शुल्क केवल भारत के अनुचित व्यापार के बारे में नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य मॉस्को की युद्ध मशीन को नई दिल्ली द्वारा दी गई वित्तीय जीवनरेखा को काटना भी है।
ALSO READ: क्या खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्‍ध, जेलेंस्की से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान
भारत पहले ही आरोपों को खारिज कर चुका है। अमेरिका ने आश्चर्यजनक रूप से चीन की आलोचना नहीं की है, जो रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक है। (इनपुट एजेंसी)
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

PM मोदी ने जेलेंस्की से फोन पर की बात, क्‍या रूकेगा रूस-यूक्रेन युद्ध?

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels