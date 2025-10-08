Dharma Sangrah

आवारा कुत्ते के हमले ने छीनी मां-बाप की खुशियां, 3 साल के अरमान की मौत

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (10:45 IST)
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जाफरगेट के पुराने मोंढा इलाके में 3 साल के बच्चे की आवारा कुत्ते के काटने से मौत हो गई। बच्चे का नाम शेख अरमान था, जो कुछ दिन पहले अपने घर के पास खेल रहा था, तभी एक आवारा कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया।

हमले के बाद जब परिवार ने अरमान के शरीर की जांच की, तो उन्हें कहीं भी काटने का निशान नहीं मिला। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन असल जख्म बच्चे के सिर पर था, जो बालों के नीचे छिप गया था। माता-पिता को यह पता ही नहीं चला कि वहीं से संक्रमण शुरू हो चुका है।

कुछ दिनों बाद अरमान की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे बुखार और बेचैनी की शिकायत हुई। परिवार ने जब डॉक्टर को दिखाया तो सच्चाई सामने आई कुत्ते ने सिर पर काटा था और संक्रमण फैल चुका था। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन स्थिति तेजी से बिगड़ती चली गई। एक हफ्ते के भीतर ही अरमान ने दम तोड़ दिया।

बता दें कि इलाके में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है और नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन ने आवारा कुत्तों को पकड़ने या टीकाकरण अभियान चलाने पर ध्यान नहीं दिया। अरमान की मौत ने शहर में आवारा कुत्तों की समस्या पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजन अब चाहते हैं कि इस दर्दनाक हादसे के बाद कोई और बच्चा ऐसी मौत का शिकार न बने।
