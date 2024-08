स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा में उठाया यमुना नदी का मुद्दा, बोलीं- हमारी मां आज वेंटिलेटर पर है...

Swati Maliwal raised the issue of Yamuna river in Rajya Sabha : आम आदमी पार्टी (AAP) की सदस्य स्वाति मालीवाल ने शुक्रवार को राज्यसभा में यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा उठाया और कहा कि जब तक दिल्ली में युद्ध स्तर पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाए जाएंगे, यमुना की स्थिति में सुधार नहीं होगा। उन्होंने इसके लिए जहां केंद्र सरकार के पूरे सहयोग की जरूरत पर बल दिया, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यमुना नदी हमारी मां हैं और वे आज वेंटिलेटर पर हैं।