यह SIR नहीं है यह CAA हो रहा है, दिग्विजय सिंह का सरकार पर निशाना

पहले भी इस मुद्दे पर बोल चुके हैं दिग्गी : इससे पहले भी दिग्विजय ने यह भी कहा था कि यदि देश में रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, तो सरकार उन्हें क्यों नहीं पहचान पा रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल बयानबाजी करके गुमराह कर रही है और एक भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी का नाम नहीं काटा गया है। उन्होंने कहा- उनका मानना है कि मतदाता सूची से नाम हटाने या गलत तरीके से जोड़ने का यह प्रयास लोगों का वोट छीनने और नागरिकता छीनने की दिशा में पहला कदम है। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि अगर वोटर लिस्ट उनके (सरकार के) मन से बनाई गई, तो देश में लोकतंत्र बचेगा ही नहीं।