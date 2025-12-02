Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






यह SIR नहीं है यह CAA हो रहा है, दिग्विजय सिंह का सरकार पर निशाना

Advertiesment
हमें फॉलो करें Digvijay Singh on SIR

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 (14:36 IST)
Digvijay Singh on SIR: कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि एसआईआर (SIR) से हमें कोई समस्या नहीं है। पहले भी हुआ है, लेकिन पहले SIR की प्रक्रिया दो से तीन साल तक चलती थी। वोटर कोई फॉर्म नहीं भरता था। बूथ लेबल अधिकारी (BLO) आता था, फॉर्म भरता था और हम उसे जानकारी दे देते थे।
 
इस SIR के द्वारा हम से प्रमाण मांगा जा रहा है कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं? यह SIR नहीं है यह CAA हो रहा है जिस पर हमें आपत्ति है। इस प्रक्रिया के दौरान इतनी धांधली पकड़ी जा रही है। चुनाव आयोग के ये भी निर्देश हैं कि यदि एक घर में एक ही परिवार के ज्यादा लोग रह रहे हैं। अधिकारी की ये जिम्मेदारी है कि वह वहां जाकर जांच करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। संघ के कार्यालय में भी चोरी हो रही है।
पहले भी इस मुद्दे पर बोल चुके हैं दिग्गी : इससे पहले भी दिग्विजय ने यह भी कहा था कि यदि देश में रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, तो सरकार उन्हें क्यों नहीं पहचान पा रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल बयानबाजी करके गुमराह कर रही है और एक भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी का नाम नहीं काटा गया है। उन्होंने कहा- उनका मानना है कि मतदाता सूची से नाम हटाने या गलत तरीके से जोड़ने का यह प्रयास लोगों का वोट छीनने और नागरिकता छीनने की दिशा में पहला कदम है। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि अगर वोटर लिस्ट उनके (सरकार के) मन से बनाई गई, तो देश में लोकतंत्र बचेगा ही नहीं।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

क्‍या है संचार साथी ऐप, कैसे करेगा काम और क्‍या विशेषताएं?

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels