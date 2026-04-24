Top News : इजराइल-लेबनान में सीजफायर बढ़ा, बंगाल-तमिलनाडु में रिकॉर्ड वोटिंग

Top News 24 April : इजराइल और लेबनान में सीजफायर 3 हफ्ते बढ़ गया है। इधर अमेरिका और ईरान में हार्मुज को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह युद्ध खत्म करने के लिए बैचेन नहीं है तो ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। बंगाल में पहले चरण में रिकॉर्ड 92.88% वोटिंग तो तमिलनाडु में 85.15% मतदान दर्ज किया गया। 24 अप्रैल की बड़ी खबरें :

इजराइल और लेबनान में सीजफायर 3 हफ्ते बढ़ा अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और लेबनान के बीच सीजफायर को 3 हफ्ते बढ़ाने का एलान किया। उन्होंने कहा कि इजराइल और ईरान में अच्छी बैठक हुई। व्हाइट हाउस में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद ट्रंप ने लेबनान को हिज्बुल्लाह से सुरक्षा दिलाने में मदद का भरोसा दिया है। दोनों देशों ने अमेरिका को धन्यवाद दिया।

ट्रंप की ईरान को नई धमकी अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी, डील नहीं हुई तो ईरान को तबाह कर देंगे। समझौता अमेरिका के हिसाब से होगा। ट्रंप ईरान के साथ युद्ध खत्म करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान के साथ चल रही बातचीत अभी भी लंबी खिंच रही है। ईरान के पास अब कम समय बचा है। उन्होंने कहा कि समझौते के बाद ही हार्मुज खुलेगा। उन्होंने कहा कि वह ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर विचार नहीं कर रहे हैं और ऐसे हथियारों का उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए।

खामेनेई का ट्रंप को जवाब ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने कहा कि ईरान की एकता से दुश्मन कमजोर हुआ। ईरान के खिलाफ प्रोपोगेंडा फेल हुआ। दुश्मन के इरादे सफल नहीं होने देंगे।

चेन्नई सुपर किंग्स की शानदार जीत ALSO READ: चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 103 रनों से वानखेड़े स्टेडियम में रौंदा

edited by : Nrapendra Gupta चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के सत्र के दूसरे शतक और बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन की शानदार गेंदबाजी की मदद से आईपीएल टी20 मैच में मुंबई इंडियंस को 103 रन से शिकस्त दी। सीएसके ने 6 विकेट पर 207 रन का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 19 ओवर में 104 रन पर सिमट गई।edited by : Nrapendra Gupta