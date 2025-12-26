Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अपने कुत्ते टोनी को बीमार देख ऐसा सदमा लगा कि दो बहनों ने पिया एसिड, दोनों की मौत, परिवार में मातम

Advertiesment
हमें फॉलो करें dog

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (16:35 IST)
इन दिनों कुत्‍तों को सडक से हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार निर्देश जारी कर रहा है। लेकिन ठीक इसी वक्‍त ऐसे लोग भी हैं, जो बेजुबान जानवरों को बेइंतहा प्‍यार करते हैं। यहां तक कि उनके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं।

लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दो सगी बहनों राधा सिंह (24 वर्ष) और जिया सिंह (22 वर्ष) ने अपने पालतू कुत्ते टोनी की लंबी बीमारी से इतना गहरा सदमा लगा कि दोनों ने फिनाइल पीकर आत्महत्या कर ली।

बता दें कि टोनी नाम का यह जर्मन शेफर्ड कुत्ता पिछले एक महीने से गंभीर रूप से बीमार था और लगातार इलाज के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। दोनों बहनें ग्रेजुएशन पास थीं और कुत्ते से बेहद भावनात्मक लगाव रखती थीं, इतना कि टोनी के खाना न खाने पर वे खुद भी भोजन छोड़ देती थीं। परिजनों के अनुसार दोनों बहनें लंबे समय से डिप्रेशन का शिकार थीं और उनका इलाज भी चल रहा था।

दोनों बहनों की हो गई मौत : घटना के दिन मां गुलाबा देवी ने उन्हें सामान लाने भेजा था, लौटने के बाद घर में कराहने की आवाज सुनकर मां ने पूछा तो बहनों ने फिनाइल पीने की बात बताई। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां बड़ी बहन राधा की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि छोटी बहन जिया का इलाज के दौरान निधन हो गया। पड़ोसियों ने भी बताया कि बहनें टोनी से बहुत प्यार करती थीं और उसकी बीमारी से काफी परेशान रहती थीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Edited By: Navin Rangiyal

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

इश्‍क में पागल हुईं बीवियों ने पतियों को लगाया ठिकाने, 2025 में पत्‍नियां जो बनीं पतियों की कातिल

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels