Tejas crash : तेजस विमान क्रैश के बाद भी चलता रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट दुखी होकर कही यह बात

दुबई एयर शो में तेजस फाइटर जेट क्रैश होने से विंग कमांडर नमांश स्याल की जान चली गई थी। इतने बड़े हादसे के बाद भी शो चलता रहा। अमेरिकी एयरफोर्ट के पायलट टेलर हिएस्टर ने दुबई एयर शो के तेजस क्रैश और भारतीय पायलट की मौत के बावजूद पूरा होने पर हैरानी जताई है। दुबई एयरशो में टेलर अमेरिका की F-16 टीम के पायलट कैप्टन थे। हिएस्टर ने कहा कि इतने बड़े हादसे के बावजूद इस शो के जारी रहने ने उनको चौंकाया और परेशान भी किया।





हीएस्टर ने कहा कि अपनी प्रस्तुति रद्द करने के एक-दो घंटे बाद जब वे शो स्थल से गुजरे तो उन्हें उम्मीद थी कि जगह खाली होगी और कार्यक्रम बंद हो चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। दर्शक वहां मौजूद थे और अगली प्रस्तुतियां जारी थीं। उन्होंने कहा कि यह अनुभव उनके लिए बेहद असहज था।





यह आप सभी पर भी लागू होती है। हादसे को आंखों के सामने होता देख, उनकी टीम समेत कुछ अन्य टीमों ने दिवंगत पायलट, उनके साथियों और परिवार के सम्मान में अपनी प्रस्तुति रद्द करने का फैसला किया, जबकि शो के आयोजकों ने कार्यक्रम जारी रखने का निर्णय लिया। भारतीय वायुसेना ने विंग कमांडर नामंश स्याल को एक सच्चा पेशेवर बताते हुए कहा कि उन्होंने देश की सेवा पूरी निष्ठा, असाधारण कौशल और अटूट कर्तव्य भावना के साथ की। वह शुक्रवार को तेजस फाइटर जेट उड़ा रहे थे, जब उनका विमान जमीन से टकराते ही आग का गोला बन गया। Edited by : Sudhir Sharma