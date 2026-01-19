rashifal-2026

Weather Update : उत्तर भारत में कड़ाके का ठंड, कई राज्यों में कोल्ड डे और शीतलहर का अलर्ट

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 19 जनवरी 2026 (11:23 IST)
Weather Update : कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वजह से उत्तर भारत में सोमवार सुबह जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। पहाड़ी इलाकों में तापमान शून्य से नीचे चला गया। मौसम विभाग ने 19 से 21 जनवरी तक यूपी और बिहार में घने कोहरा के कोहरे के साथ ही कोल्ड डे और शीतलहर की चेतावनी जारी की है।
 
उत्तर प्रदेश और बिहार में शीतलहर का कहर जारी है। कोहरे और शीतलहर की वजह से दृश्यता बेहद कम हो गई। इस वजह से सुबह के समय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
 
मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली, यूपी, बिहार सहित उत्तर भारत में ठंड बढ़ने का अनुमान है। राजस्थान में 19 जनवरी तक और दिल्ली व उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में 20 जनवरी तक घने कोहरे का कहर दिखाई देगा। ओडिशा में भी 19 जनवरी को शीतलहर की स्थिति बन सकती है। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी की संभावना है।
 
IMD ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में 20 जनवरी तक घना कोहरा जारी रहने की चेतावनी दी है। इस दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को कोहरे और ठंड को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है।
 

दिल्ली में ग्रेप 4 की पाबंदियां

दिल्ली में सोमवार को भी शीतलहर का कहर जारी रहा। आज यहां न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। राष्‍ट्रीय राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 434 पर पहुंचा। एक्यूआई 'गंभीर' कैटेगरी में होने के कारण GRAP-4 के तहत पाबंदियां लागू कर दी गई हैं।

22 जनवरी से दिखेगा बर्फबारी का असर

मौसम एजेंसी स्कायमेट के अनुसार, 22 जनवरी से उत्तर भारत के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का असर देखने को मिलेगा। मौसम गतिविधियों की तीव्रता और क्षेत्रफल धीरे-धीरे बढ़ते जाएंगे और यह दौर गणतंत्र दिवस 2026 के आसपास चरम पर पहुंच सकता है।

मौसम गतिविधियां 22 जनवरी 2026 से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में शुरू होंगी और अगले 4–5 दिनों में लगातार फैलती रहेंगी। 24 से 26 जनवरी 2026 के बीच उत्तर भारत के सभी पर्वतीय राज्य एक साथ कठोर मौसम की चपेट में आ सकते हैं।
