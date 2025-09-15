Weather Update : मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, जानिए देशभर में मौसम का हाल

Weather Update News : महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और आसपास के जिलों में रविवार रात से भारी बारिश हो रही है। जिससे आमजन को यातायात और दैनिक कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रातभर हुई भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में गंभीर जलभराव के बाद मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई और आसपास के ठाणे और रायगढ़ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज बिहार और झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।





मौसम विभाग ने आज बिहार और झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली-एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी के आसार दिखाई दे रहे हैं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार तड़के अंधेरी सबवे पर एक से डेढ़ फुट जमा बारिश के पानी के कारण यातायात बंद करने की घोषणा की। तेज बारिश का असर मोनोरेल परिचालन पर भी पड़ा, जहां तकनीकी खराबी के कारण सेवा बाधित हुई।





देश में आज मौसम का असर अलग-अलग दिखाई देगा। महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड में भारी बारिश परेशान करेगी, जबकि यूपी और हिमाचल के लोगों को राहत मिलेगी। उत्तराखंड में बारिश से सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में नदियों का जल स्तर भी धीरे-धीरे घट रहा है।





मध्य प्रदेश के देवास, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर और बुरहानपुर जिलों में आज बारिश का पूर्वानुमान है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की सलाह दी है। मध्‍य प्रदेश में अब तक औसत 41.9 इंच बारिश हो चुकी है, जो कोटे से 11 प्रतिशत अधिक है। 30 से ज्यादा जिलों में सामान्य बारिश का कोटा फुल हो चुका है। Edited By : Chetan Gour