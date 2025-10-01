Navratri

Weather Update : इन राज्‍यों में फिर बदला मौसम, IMD ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (11:42 IST)
Weather Update News : मानसून की विदाई से पहले निम्न दबाव क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनने से भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बारिश का दौर फिर शुरू होने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम सक्रिय रहेगा। कई राज्यों में भारी बारिश का दौर चलेगा जबकि उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा। 4 दिन यानी कि 1 से 4 अक्टूबर को मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजस्थान और उत्‍तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान उत्तराखंड, दिल्ली, केरल में भी कई जगह तेज बारिश हो सकती है।

कच्छ और सौराष्ट्र में भारी बारिश हो सकती है। 3 और 4 अक्टूबर को कोंकण और गोवा में भी तेज बारिश का अनुमान है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में 4 अक्टूबर को भारी बारिश का असर देखने को मिल सकता है। अगले 3 दिनों तक दिल्ली में बारिश के बादल छाए रहेंगे।
पूर्वी और मध्य भारत में भी बारिश का दौर तेज होने वाला है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में अगले पांच दिनों तक लगातार बारिश का सिलसिला रहेगा। असम और मेघालय में 3 अक्टूबर को बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम सक्रिय रहेगा।

स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान, अंडमान-निकोबार में मध्यम से भारी बारिश बनी रह सकती है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दक्षिण-पूर्व मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक और  कोंकण-गोवा में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। बिहार, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, मराठवाड़ा, केरल और लक्षद्वीप में हल्की वर्षा संभव है। दिल्ली-एनसीआर में बारिश की संभावना है, जो मानसून विदाई के दौरान एक आखिरी फुहार जैसा होगा।
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, सौराष्ट्र और उसके आसपास बना कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर खिसक चुका है और अब कच्छ की खाड़ी (Gulf of Kutch) के पास है। इसके और मजबूत होकर अरब सागर में डिप्रेशन बनने के आसार हैं। एक ट्रफ (दबाव की रेखा) खभात की खाड़ी (Gulf of Cambay) से लेकर पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैली है।
जो गुजरात, विदर्भ, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिण ओडिशा और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के पास ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। हरियाणा में भी एक हल्का चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। 4 अक्टूबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) पश्चिमी हिमालय को प्रभावित कर सकता है।

स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई। रायलसीमा और कोंकण-गोवा में कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर तटीय तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश  हुई। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की बारिश दर्ज की गई।
