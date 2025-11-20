Hanuman Chalisa

Weather Update : पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, MP और UP में शीतलहर, कहां रहा पारा 7 से कम

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 20 नवंबर 2025 (11:37 IST)
Weather Update News : पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में बीते एक हफ्ते से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 24 घंटे में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत 15 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। शाजापुर 6.4 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर हर दिन बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के तापमान में लगातार गिरावट से ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, कुछ दिनों तक राज्य में शीतलहर का असर ऐसा ही रहने की संभावना है।राजस्थान में नवंबर महीने में ही सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है।

छत्तीसगढ़ के तापमान में लगातार गिरावट से ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, कुछ दिनों तक राज्य में शीतलहर का असर ऐसा ही रहने की संभावना है। राजस्थान में नवंबर महीने में ही सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में आने वाले 2 दिनों तक ठंडी हवाएं चलेंगी। इसकी वजह से ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ेगी।

आज मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी ठंड का असर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज राजधानी लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, इटावा और प्रयागराज में सुबह 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इससे आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के आसार हैं।
छत्तीसगढ़ में उत्तर की तरफ से आ रही हवाओं ने तापमान को लुढ़का दिया है। राज्य के मैदानी इलाकों में भी तेज ठंड का दौर शुरू हो गया है, सरगुजा संभाग के ज्यादातर जिलों में सुबह के वक्त कोहरे का असर भी सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है।

राजस्थान में सबसे अधिक सर्दी का असर शेखावाटी क्षेत्र में दर्ज किया जा रहा है, जो तेज सर्दी से पहले भी प्रभावित हो रही है। ठंड के बढ़ने के साथ ही अल सुबह कोहरे का असर भी बढ़ने लगा है। इन दिनों उत्तराखंड के कई इलाकों में सुबह के समय अब जमकर पाला गिरने लगा है। इससे पहाड़ ठिठुर रहे हैं। हालांकि दिन में गुनगुनी धूप राहत दे रही है। आईएमडी के मुताबिक उत्तराखंड में फिलहाल बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं।

स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश तथा एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है।
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान, केरल और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। केरल, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हुई। कर्नाटक के दक्षिणी तट पर छिटपुट हल्की बारिश दर्ज की गई।
