Weather Update : शीतलहर और घने कोहरे ने बढ़ाई समस्‍या, जानें यूपी-बिहार से लेकर देशभर का मौसम

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 (11:39 IST)
Weather Update News : राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी ने दस्तक दे दी है। कई राज्यों में घने कोहरे ने परेशानी बढ़ा दी है। पहाड़ी राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने 12 दिसंबर तक कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत इस वक्त ठंड की चपेट में हैं। एक तरफ दिल्ली में सुबह धुंध दिख रही है, वहीं पहाड़ों पर गलन वाली ठंड पड़ रही है। IMD के मुताबिक 13 दिसंबर तक असम और मणिपुर के अलग-अलग इलाकों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा में सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है।

एक तरफ दिल्ली में सुबह धुंध दिख रही है, वहीं पहाड़ों पर गलन वाली ठंड पड़ रही है। IMD के मुताबिक 13 दिसंबर तक असम और मणिपुर के अलग-अलग इलाकों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा में सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। आज राजधानी का न्यूनतम तापमान 7-8 डिग्री रह सकता है। आज नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, वेस्ट, ईस्ट और शाहदरा में हल्का कोहरा रहेगा।
webdunia

महाराष्ट्र में भी ठंड का कहर जारी है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। खासकर महाराष्ट्र के लैंडलॉक्ड इलाकों में तापमान 5 डिग्री के नीचे चला गया है। उत्तर प्रदेश-बिहार में पछुआ हवाओं की वजह से पूरे प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, आज और कल यूपी में हल्का कोहरा छाने की उम्मीद है। कई पहाड़ी इलाकों में पड़ रही सूखी ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया है। IMD के अनुसार दो दिन बाद 13 दिसंबर को कुछ जगहों पर हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। IMD ने 15 दिसंबर तक असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति रहने की आशंका जताई है।
तेलंगाना, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और उत्तर आंतरिक ओडिशा में अगले तीन दिनों तक शीतलहर जारी रहने का अनुमान है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 14 दिसंबर तक तेज हवाओं के साथ गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मध्यप्रदेश में इस बार दिसंबर की शुरुआत से ही तेज ठंड का दौर बना हुआ है। हिमालयी क्षेत्रों में लगातार सक्रिय हो रहे प्रदेश में तापमान तेजी से गिर रहा है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 13 दिसंबर से एक और नया सिस्टम बन रहा है, जिसकी वजह से अगले कई दिनों तक ठंडी और बर्फीली हवाएं लगातार बहेंगी। मंगलवार-बुधवार की रात कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। इंदौर में पारा 5.4 डिग्री तक पहुंच गया, वहीं भोपाल में 6.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गुरुवार को भोपाल, इंदौर, राजगढ़, शाजापुर और सीहोर में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है।
