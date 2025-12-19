Hanuman Chalisa

Weather Update : कई राज्यों में बढ़ी सर्दी, कोहरे और शीतलहर का अलर्ट

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 (11:40 IST)
Weather Update News : देशभर में सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। कई राज्यों में ठंड के साथ-साथ घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली-एनसीआर में सर्दी अब कोहरे के साथ और बढ़ गई है। मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है। उत्‍तर प्रदेश के बड़े हिस्सों में सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हो रही है। मौसम विभाग ने 19 से 21 दिसंबर के बीच उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे और भीषण ठंड को लेकर चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और बिहार में भी सुबह के समय घने कोहरे की संभावना है।
 
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और बिहार में भी सुबह के समय घने कोहरे की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में भी कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ दिल्ली का प्रदूषण भी दिल्लीवासियों के लिए एक बड़ी दिक्कत बना हुआ है। आने वाले एक दो दिनों में मैदानी इलाकों के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर चल सकती है। मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में भी कम दर्ज किया जा सकता है।
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान, 19 से 23 दिसंबर के बीच जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुज़फ्फराबाद के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 20 और 21 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है।
20 और 21 दिसंबर को पंजाब के कुछ इलाकों में तथा 21 दिसंबर को पश्चिमी राजस्थान में छिटपुट हल्की बारिश संभव है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। उत्तर-पूर्व भारत के कुछ हिस्सों में हल्का (शैलो) कोहरा बनने की आशंका है।
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक इंडो-गंगा के मैदानी इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा दर्ज किया गया। उत्तराखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्का (शैलो) कोहरा देखा गया। दक्षिण तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि दक्षिण केरल और लक्षद्वीप में छिटपुट हल्की बारिश दर्ज की गई।
