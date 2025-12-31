rashifal-2026

Weather Update : देशभर में कड़ाके की ठंड, उत्तर भारत में घना कोहरा, शीतलहर और बर्फबारी का अलर्ट

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 31 दिसंबर 2025 (12:01 IST)
Weather Update News : देशभर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा व शीतलहर जनजीवन को प्रभावित कर रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली-एनसीआर के मैदानी इलाकों में दिखने वाला है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को इन राज्यों के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सर्दी के साथ-साथ प्रदूषण और घने कोहरे से हालात बेहद गंभीर हैं।

पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली-एनसीआर के मैदानी इलाकों में दिखने वाला है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को इन राज्यों के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सर्दी के साथ-साथ प्रदूषण और घने कोहरे से हालात बेहद गंभीर हैं। लगातार 2 दिनों तक अत्यधिक कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। घाटी के ऊपरी इलाकों जैसे गुरेज, गुलमर्ग और माछिल में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई। अगले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ से हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड और घने कोहरे ने 20 से अधिक शहरों को प्रभावित किया है।
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई स्थानों पर तथा उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर घना कोहरा छाया रहा। झारखंड, बिहार, असम और मेघालय में मध्यम कोहरा देखा गया।
स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान, 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसी अवधि में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 31 दिसंबर से 1 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, जबकि दिल्ली में बारिश की संभावना है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। अगले दो दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है, इसके बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है।
पूर्वी और मध्य भारत में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रह सकता है। 1 जनवरी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे की संभावना बनी रहेगी।
