Weather Update : पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, घने कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई परेशानी, जानें देशभर में मौसम का हाल

Weather Update News : पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे और शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तर भारत से लेकर देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कश्मीर शीतलहर की चपेट में है। घाटी के अधिकतर जिलों में रात का पारा शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रह है। अगले 7 दिनों तक रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, साथ ही कई राज्यों में शीतलहर का भी कहर जारी रहेगा। साथ ही मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है।
IMD के अनुसार, राजस्थान के अधिकतर इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तापमान में और गिरावट आने तथा घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। 6 से 8 जनवरी के बीच छत्तीसगढ़ और झारखंड में शीतलहर चल सकती है, वहीं आज और कल उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में ठंड का असर देखने को मिलेगा।
आज मध्य प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में भी कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। आज उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके बाद तापमान बढ़ने की संभावना है। 6 से 9 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर चल सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार, अगले 7 दिनों तक रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है साथ ही कई राज्यों में शीतलहर का भी कहर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के अधिकतर शहर कोहरे की चपेट में हैं। रात के साथ दिन में भी ठिठुरन बढ़ गई है। रविवार रात सबसे कम 5 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ में दर्ज किया गया। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के करीब पहुंच गया है।
कम विजिबिलिटी के कारण यातायात और रेल सेवाएं प्रभावित हैं। तेज ठंड को देखते हुए 24 जिलों में स्कूलों में छुट्टी और कुछ जिलों में समय बदला गया है। IMD के अनुसार, आज उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में बारिश की संभावना है।
कश्मीर के डोडा, बडगाम, शोपिया की ऊंची पहाड़ियों पर बारिश की संभावना है। हिमाचल के चंबा, रोहतांग, किन्नौर और मनाली के ऊंचाई वाले हिस्से में बारिश की संभावना है। वहीं उत्तराखंड के कुछ इलाकों में आज बारिश या हिमपात हो सकता है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
