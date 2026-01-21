Weather Update : कहीं बारिश तो कहीं शीतलहर का अलर्ट, जानें देशभर का मौसम

Weather Update News : उत्तर भारत में सर्दी अभी थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है। दिल्ली-एनसीआर में हल्की राहत के साथ ठंड कम हुई और हवा में सुधार हुआ है। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में मंगलवार को न्यूनतम तापमान गिरकर माइनस 5.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। मौसम विभाग ने 22 जनवरी से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश में जनवरी के अंत में फिर से ठंड का वार हो सकता है। उससे पहले राज्य में मावठा गिरने की संभावना है, इसी से तापमान में गिरावट होगी।



