Weather Update : कहीं बारिश तो कहीं शीतलहर का अलर्ट, जानें देशभर का मौसम

Weather Update News : उत्तर भारत में सर्दी अभी थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है। दिल्ली-एनसीआर में हल्की राहत के साथ ठंड कम हुई और हवा में सुधार हुआ है। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में मंगलवार को न्यूनतम तापमान गिरकर माइनस 5.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। मौसम विभाग ने 22 जनवरी से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश में जनवरी के अंत में फिर से ठंड का वार हो सकता है। उससे पहले राज्य में मावठा गिरने की संभावना है, इसी से तापमान में गिरावट होगी।
खबरों के अनुसार, उत्तर भारत में सर्दी अभी थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है। दिल्ली-एनसीआर में हल्की राहत के साथ ठंड कम हुई और हवा में सुधार हुआ है। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में मंगलवार को न्यूनतम तापमान गिरकर माइनस 5.5 डिग्री सेल्सियस हो गया।
मौसम विभाग ने 22 जनवरी से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। जम्मू-कश्मीर में अगले कुछ दिनों में दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जम्मू-कश्मीर को प्रभावित करने की उम्मीद है, जिससे मौसम की स्थिति में काफी बदलाव आएगा।
मध्य प्रदेश में जनवरी के अंत में फिर से ठंड का वार हो सकता है। उससे पहले राज्य में मावठा गिरने की संभावना है, इसी से तापमान में गिरावट होगी। प्रदेश के कई हिस्सों में बादल भी छाने जैसी सभावनाएं भी बन रही हैं। बुधवार सुबह कटनी, इंदौर, ग्वालियर सहित कई जिलों में कोहरा देखने को मिला।
फिलहाल प्रदेश में सबसे ठंडा मंदसौर जिला रहा है। दिल्ली-एनसीआर में ठंड का स्तर बीते कुछ दिनों की तुलना में कम लग रहा है। यहां की हवा में मामूली सुधार के बाद ग्रैप-4 के प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। ठंड, कोहरे, प्रदूषण के बाद अब राजधानी दिल्ली में बारिश दस्तक देने वाली है। IMD के अनुसार अगले 24-48 घंटों में राजधानी में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी।
जम्मू-कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 22 जनवरी से भारी बारिश-बर्फबारी का अलर्ट और तमिलनाडु में पूर्वोत्तर मानसून की वापसी के बाद छिटपुट बारिश की उम्मीद है। यूपी-बिहार में भी मौसम बदलने वाला है। दोनों ही राज्यों में अगले 24 घंटे में मध्यम से भारी स्तर की बारिश की चेतावनी जारी की है।
Edited By : Chetan Gour