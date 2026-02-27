Weather Update : फिर बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ों पर बर्फबारी, इन राज्‍यों में बारिश का अलर्ट

Weather Update News : फरवरी अब खत्म होने को है और मौसम का मिजाज साफतौर पर बदलता दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की संभावना है। 2 कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 28 फरवरी तक और फिर 2 से 3 मार्च 2026 के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। आज उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है। जम्मू-कश्मीर में भी आज बारिश या बर्फबारी हो सकती है। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तेलंगाना, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और केरल में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

पंजाब के कुछ इलाकों में आज यलो अलर्ट जारी किया गया है।

महाराष्ट्र में अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में इस सप्ताह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रह सकता है। अगले सात दिनों में मैदानी इलाकों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक और बढ़ सकता है।

मध्यप्रदेश में मौसम ने ली करवट भोपाल समेत मध्यप्रदेश के कई जिलों में पिछले 24 घंटों में मौसम ने अचानक करवट ली। कहीं हल्की बारिश हुई तो कहीं तेज आंधी चली। खासतौर पर जबलपुर संभाग के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी दर्ज की गई वहीं पूर्वी छिंदवाड़ा में तो ओले भी गिरे, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई।





हालांकि बाकी संभागों में दिनभर तेज धूप खिली रही, दोपहर में गर्मी का एहसास साफ दिखा और शाम होते-होते मौसम पूरी तरह शुष्क हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज प्रदेश के किसी भी जिले में बारिश या आंधी की संभावना नहीं है।

स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। तेलंगाना, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और केरल में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश और गरज-चमक संभव है।

स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान केरल, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, दक्षिण व आंतरिक तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और असम में हल्की से मध्यम बारिश हुई। तटीय ओडिशा और तेलंगाना में हल्की बारिश दर्ज की गई। आंतरिक कर्नाटक के एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हुई।

