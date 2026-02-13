Weather Update : कब मिलेगी ठंड से निजात, यहां बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, कैसा है देशभर का मौसम

Weather Update News : देश में बारिश ने एक बार फिर लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में कई राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ जाएगी। इसी बीच आकाशीय बिजली और आंधी चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटे में 3 राज्यों जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना है।





मौसम विभाग ने अगले 12 घंटे में 3 राज्यों जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। दिल्ली में आज मौसम साफ रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि बारिश नहीं होने की वजह से प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ने लगा है।



घने कोहरे का असर अभी भी उत्तर भारत में बना हुआ है। उत्‍तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, मथुरा, औरैया, बागपत, बदायूं, भदोही, हाथरस, जालौन, कानपुर, लखनऊ, महाराजगंज, पीलीभीत में सुबह के समय घने कोहरे के चलते दृश्यता कम रहेगी।





स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान 16 और 17 फरवरी को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उत्तर अरुणाचल प्रदेश में 14 फरवरी को वर्षा हो सकती है। 16 और 17 फरवरी को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में गरज-चमक और बिजली गिरने के साथ हल्की बारिश संभव है।

ALSO READ: Weather Update : कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश का अलर्ट, कब होगी ठंड की विदाई, जानें देशभर का मौसम अगले 24 घंटे के दौरान 16 और 17 फरवरी को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उत्तर अरुणाचल प्रदेश में 14 फरवरी को वर्षा हो सकती है। 16 और 17 फरवरी को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में गरज-चमक और बिजली गिरने के साथ हल्की बारिश संभव है।

आज तमिलनाडु में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 17 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कुछ भागों में बिखरी हुई बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां संभव हैं। 18 और 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है।





स्काईमेट वेदर (Skymetweather) के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हल्की और छिटपुट बारिश दर्ज की गई। देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहा।

Edited By : Chetan Gour