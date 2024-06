क्यों नहीं घट रही महंगाई दर, RBI गवर्नर ने बताया

Why is inflation not decreasing: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने इस महीने की शुरुआत में नीतिगत दर पर फैसले के समय कहा था कि समग्र खुदरा मुद्रास्फीति में धीमी रफ्तार से गिरावट के लिए खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें जिम्मेदार हैं। शुक्रवार को जारी इस बैठक के विवरण से यह तथ्य सामने आया। दूसरी ओर, कांग्रेस ने महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है।