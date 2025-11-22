विवाह पंचमी 2025: क्यों है यह दिन शादी के लिए खास? जानें शुभ मुहूर्त और श्रीराम-जानकी की कृपा पाने के उपाय

इस साल 2025 में विवाह पंचमी 25 नवंबर को मनाई जाएगी। भारतीय हिंदू पंचांग के अनुसार, विवाह पंचमी का पर्व मार्गशीर्ष या अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम और देवी सीता/जानकी का विवाह जनकपुरी में संपन्न हुआ था। इसीलिए यह दिन राम और जानकी के अटूट और आदर्श प्रेम का प्रतीक है। इस दिन श्रीराम जानकी की कृपा पाने के लिए कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं, आइए जानते हैं यहां...