Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जैसलमेर के बाद बाड़मेर में भीषण हादसा, जिंदा जले 4 लोग

Advertiesment
हमें फॉलो करें barmer accident

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

बाड़मेर , गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (12:38 IST)
Rajasthan news in hindi : राजस्थान में जैसलमेर के बाद बाढ़मेर में भी एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रेलर से टक्कर के बाद स्कॉर्पियो में बैठे चार लोगों की जलकर मौत हो गई। हादसे में घायल एक व्यक्ति की हालत गंभीर है।
 
बताया जा रहा है गुरुवार को स्कॉर्पियों में सिणधरी (बालोतरा) से गुड़ामालानी (बाड़मेर) जा रहे 5 दोस्त उस समय हादसे का शिकार हुए जब उनकी गाड़ी ट्रेलर से टकरा गई। इसके बाद स्कॉर्पियों में आग लग गई। आग लगने से गाड़ी का गेट जाम हो गया और सभी लोग अंदर ही फंस गए।
 
आग लगने की वजह स्कार्पियों में सवार 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं ट्रेलर चालक ने किसी तरह स्कॉर्पियो के चालक को बाहर खींच कर निकाला और उसे बचाने में सफल रहा।
 
हादसे के तुरंत बाद कलेक्टर, एसपी समेत सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शवों की पहचान डीएनए टेस्ट से ही हो पाएगी।
 
गौरतलब है कि राजस्थान में जोधपुर-जैसलमेर हाईवे पर मंगलवार को एक बस में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी। आग इतनी भीषण थी कि सभी शव सीटों से ही चिपक कर रह गए थे।
edited by : Nrapendra Gupta  

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: नीतीश की जदयू ने जारी की फाइनल लिस्ट, काटा गोपाल मंडल का टिकट

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels