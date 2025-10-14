जैसलमेर में बस में आग लगने से कई दर्दनाक मौतें, 40 जख्मी

राजस्‍थान के जैसलमेर से दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां यात्रियों से भरी बस में अचानक भीषण आग लग गई। मीडिया खबरों के मुताबिक एक निजी बस जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी। चलती बस में अचानक से आग लग गई। ये हादसा थईयात गांव के पास हुआ है।