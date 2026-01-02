Festival Posters

चौमूं में चला बुलडोजर, मस्जिद के बाहर रेलिंग को लेकर हुआ था बवाल

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

चोमू , शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 (11:37 IST)
Rajasthan News in hindi : राजस्थान के चौमूं में प्रशासन ने मस्जिद के बाहर रेलिंग को लेकर हुए विवाद में पत्थर चलाने के मामले में उपद्रवियों के खिलाफ बुल्डोजर एक्शन लिया। चोमू हिंसा में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे।
 
चौमूं में मस्जिद के आसपास अतिक्रमण की जद में आने वाली दुकानों और मकानों के बाहर पहले ही नोटिस चस्पा किए थे। इन नोटिसों में संबंधित लोगों को 31 दिसंबर तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन ने आज बुलडोजर से अतिक्रमण हटा दिया।
 
राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को सख़्त संदेश! चौमूं में उपद्रव फैलाकर शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रदेश की भजनलाल सरकार द्वारा की गई बुलडोज़र कार्यवाही यह स्पष्ट करती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है।
 
उन्होंने कहा कि राजस्थान में शांति, सुरक्षा और सुशासन से समझौता नहीं होगा। उपद्रव, हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर तत्काल व कठोर कार्रवाई सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता है। सुशासन का संकल्प — अपराध पर प्रहार, आमजन को भरोसा।
गौरतलब है कि 26 दिसंबर 2025 को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की तरफ से किए गए पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। स्थिति को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। 
edited by : Nrapendra Gupta 

