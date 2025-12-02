Dharma Sangrah

फरीदाबाद मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट के बाद Rajasthan में विस्फोटक से लदी पिकअप जब्त, 10 किलोमीटर तक तबाही मचा सकता था धमाका

, मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 (15:41 IST)
देश में आतंकी लगातार हमलों की साजिश को रच रहे हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल और दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। राजस्थान पुलिस ने राजसमंद से यह विस्फोटक बरामद किया है। मीडिया खबरों के मुताबिक यह विस्फोटक इतना खतरनाक था कि 10 किलोमीटर के क्षेत्र में धमाका कर तबाही मचाई जा सकती थी। 
इसे पिकअप वैन में भरकर राजस्थान के आमेद से नाथद्वारा ले जाया जा रहा था। पुलिस ने वैन की तलाशी के दौरान विस्फोटक बरामद किया है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। 
 
पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस वैन जब्त करने के बाद उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। पूरे इलाके में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस खूफिया एजेंसियों के साथ पूरे मामले की जांच कर रही है।  Edited by : Sudhir Sharma

