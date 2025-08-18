Delhi-NCR में Airtel का नेटवर्क हुआ डाउन, लोगों ने की शिकायत, कंपनी ने दिया यह जवाब

Airtel network down : दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सोमवार को भारती एयरटेल के नेटवर्क में समस्या आई। इसके कारण कई उपयोगकर्ताओं ने कॉल करने या रिसीव करने में कठिनाई की शिकायत की। सोशल मीडिया पर एयरटेल के ग्राहक सेवा मंच- 'एयरटेल केयर्स' ने पोस्ट किया, हम इस समय नेटवर्क में व्यवधान का सामना कर रहे हैं, हमारी टीम इस समस्या का समाधान करने और सेवाओं को तुरंत बहाल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। हमें किसी भी असुविधा के लिए अत्यधिक खेद है। दिल्ली सर्कल में एयरटेल के 1.9 करोड़ से ज्यादा मोबाइल ग्राहक हैं।

नेटवर्क सेवा की निगरानी करने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के अनुसार एयरटेल नेटवर्क के बारे में शिकायतें दोपहर लगभग साढ़े तीन बजे शुरू हुईं और लगभग एक घंटे बाद उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। सोशल मीडिया पर एयरटेल के ग्राहक सेवा मंच- 'एयरटेल केयर्स' ने पोस्ट किया, हम इस समय नेटवर्क में व्यवधान का सामना कर रहे हैं, हमारी टीम इस समस्या का समाधान करने और सेवाओं को तुरंत बहाल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। असुविधा के लिए हमें खेद है।

सेवाओं में समस्याओं की शिकायत करने वाले कई एयरटेल ग्राहकों को एयरटेल केयर्स से भी यही जवाब मिला। एयरटेल के एक प्रवक्ता ने संपर्क करने पर कहा, दिल्ली-एनसीआर के हमारे ग्राहकों को पिछले एक घंटे से वॉयस कॉल करने में कुछ समस्याएं आ रही हैं।

प्रवक्ता ने कहा, समस्या का एक बड़ा हिस्सा पहले ही हल हो चुका है और हमारे इंजीनियर इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। हमें किसी भी असुविधा के लिए अत्यधिक खेद है। दिल्ली सर्कल में एयरटेल के 1.9 करोड़ से ज्यादा मोबाइल ग्राहक हैं। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour