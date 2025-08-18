ओडिशा में आय से अधिक संपत्ति के आरोप में इंजीनियर के 8 परिसरों पर छापे

ओडिशा सतर्कता विभाग (Vigilance Department) के अधिकारियों ने आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के आरोप में एक सरकारी इंजीनियर के परिसरों पर सोमवार को तलाश अभियान शुरू किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अंगुल सिंचाई प्रभाग के अधीक्षण अभियंता (SE) के कार्यालय और 8 स्थानों पर उनसे जुड़े परिसरों पर छापेमारी जारी है।