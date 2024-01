Bike driver dies in collision with bus in Noida : कासना थाना क्षेत्र में रविवार को बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि सड़क हादसे की अन्य घटना में एक युवक घायल हो गया। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी बस चालक फरार है, उसकी तलाश की जा रही है।