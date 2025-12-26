rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






उत्‍तराखंड के CM धामी ने नैनीतात को दी बड़ी सौगात, 121.52 करोड़ की इन योजनाओं का किया शिलान्यास

Advertiesment
हमें फॉलो करें Chief Minister Pushkar Singh Dhami

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नैनीताल , शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 (16:01 IST)
Chief Minister Pushkar Singh Dhami News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले को 121.52 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 13 जनहित की महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास योजनाओं से जिले के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
 
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में 121 करोड़ 52 लाख 46 हजार रुपए की लागत से कुल 13 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेट्रोपोल स्थित कार पार्किंग निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। अब इस भूमि पर करीब 600 गाड़ियों के लिए कार पार्किंग का निर्माण किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में नैनीताल में कार पार्किंग की समस्या का समाधान होगा।
ALSO READ: उत्‍तराखंड के CM धामी ने दी अटल जी को श्रद्धांजलि, बोले- उनके विचार आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं
इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, नैनीताल शहर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहां देश दुनिया से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, उनको यहां पर पार्किंग समेत अन्य सुविधा न होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब पार्किंग बनने से पर्यटकों को इसका फायदा मिलेगा। 
ALSO READ: उत्‍तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, IAS और PCS अधिकारियों के हुए तबादले
गुरुवार शाम यहां पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेट्रोपोल पार्किंग परिसर में योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास योजनाओं से जिले के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

क्या एयर प्यूरीफायर पर घटेगा जीएसटी, दिल्ली हाईकोर्ट को सरकार का जवाब

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels