Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






CM पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में विकास योजनाओं की समीक्षा की

Advertiesment
हमें फॉलो करें Uttarakhand

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

देहरादून , रविवार, 7 दिसंबर 2025 (09:48 IST)
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जनपद में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक अनिवार्य रूप से पहुंचना चाहिए।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यहां अनेक स्थान हैं और यहां धार्मिक क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र का समग्र विकास हो, उस दिशा में हम काम करेंगे। यह क्षेत्र प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैंने कल व्यापक रूप से सभी विभागों के साथ विस्तार से बैठक भी की है। 
 
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी विकास कार्य में लापरवाही, शिथिलता या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने को कहा। विशेष रूप से सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और ग्रामीण विकास योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
 
समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री धामी ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले ताइक्वांडो खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को हरसंभव प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

CM योगी आदित्यनाथ की स्टार्टअप प्रोत्साहन नीतियों ने दिलाई बाराबंकी की मधुमक्खीवाला फर्म को वैश्विक पहचान

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels