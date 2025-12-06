Festival Posters

सीएम धामी ने 9 लाख से ज्यादा खातों में ‍किया पेंशन का ट्रांसफर

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

देहरादून , शनिवार, 6 दिसंबर 2025 (14:17 IST)
Uttarakhand news: उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास पर समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित पेंशन किश्त वितरण कार्यक्रम में वन क्लिक के माध्यम से 9 लाख 38 हजार 999 लाभार्थियों के खाते में 13982.92 लाख रुपए की राशि माह नवंबर की पेंशन किस्त के रूप में हस्तांतरित की। 
 
मुख्‍यमंत्री धामी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि अधिकारियों को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक सभी लाभार्थियों की पेंशन उनके बैंक खातों में हस्तांतरित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि पेंशन योजनाओं की पूरी प्रणाली को और अधिक सरल, समयबद्ध और प्रभावी बनाया जाए।
 
हमने वादे पूरे किए : धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार लोगों से किए गए हर वादे को पूरा करती है। चुनाव से पहले हमने जनता से UCC का वादा किया था और हमने वह वादा पूरा किया है। इस बार, हमने सर्दियों की चार धाम यात्रा की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी थी, और तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। आने वाले समय में तीर्थयात्रियों की संख्या और बढ़ेगी और इसके लिए हमने सुविधाएं बढ़ाई हैं। उन्होंने कहा कि हम किसानों को भरोसा दिलाते हैं कि वे अपनी गन्ने की पूरी फसल उगाएं और सरकार इसकी खरीद का पूरा इंतज़ाम करेगी।
 
दंगाइयों के खिलाफ कड़े कानून : हमारी सरकार ने दंगाइयों के विरुद्ध कड़ा कानून लागू किया है, यह स्पष्ट संदेश देते हुए कि देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी प्रकार की अराजकता को किसी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि दंगे जैसी कोई घटना होती है, तो सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही की जाएगी।
