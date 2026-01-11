Congress MLA arrested : केरल के पलक्कड़ से कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल को यौन उत्पीड़न के एक मामले में पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। राहुल के खिलाफ यौन उत्पीड़न का तीसरा मामला सामने आया है। ममकूटाथिल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने वाली महिला का आरोप है कि राहुल ने न सिर्फ जबरन उसका यौन उत्पीड़न किया, बल्कि गर्भपात करने का भी दबाव बनाया। पीड़िता का कहना है कि राहुल के यौन उत्पीड़न करने के बाद वो गर्भवती हो गई थी। पीड़िता ने राहुल के खिलाफ कई सबूत होने का भी दावा किया है।
राहुल ने महिला से शादी का वादा किया था और बच्चा पैदा करने के लिए दबाव बनाया, लेकिन बाद में राहुल अपने वादे से मुकर गया। इस मामले की जांच उस विशेष जांच दल (SIT) को सौंपी गई है, जो पहले से ही उनके खिलाफ दर्ज 2 अन्य मामलों की जांच कर रहा है। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने राहुल को निलंबित कर दिया था।
ममकूटाथिल को पलक्कड़ के एक होटल से आधी रात को हिरासत में लिया गया और पथानामथिट्टा लाया गया। केरल हाईकोर्ट ने पिछले महीने राहुल को जमानत दी थी। राहुल को जल्द ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।
कौन-कौन सी धाराएं लगाईं :
इनमें रेप के लिए धारा 64, उसी महिला के साथ बार-बार रेप करने के लिए धारा 64(2), भरोसे की स्थिति में व्यक्ति द्वारा रेप के लिए धारा 64(f), यह जानते हुए कि महिला गर्भवती है, उसके साथ रेप के लिए धारा 64(h) और बार-बार रेप के लिए धारा 64(m) शामिल हैं।
इस मामले में BNS की धारा 89 भी शामिल है, जो महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने से संबंधित है। इसके अलावा, विधायक पर धारा 316 भी लगाया गया है, जो आपराधिक विश्वासघात के लिए है।
Edited By : Chetan Gour