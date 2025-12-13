डीके शिवकुमार बनेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कांग्रेस विधायक का बड़ा दावा

Congress MLA makes a big claim : कर्नाटक कांग्रेस के विधायक एचए इकबाल हुसैन ने बड़ा दावा किया है। हुसैन ने कहा कि बेलगावी में चल रहे राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले महीने मुख्यमंत्री पद संभाल सकते हैं। हुसैन के इस बयान के बाद कर्नाटक की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर एक बार फिर अटकलें तेज हो गई हैं। हुसैन ने कहा कि जिस पद पर अभी सिद्धारमैया हैं उसे शिवकुमार के लिए खाली किया जाना चाहिए। हुसैन ने कहा कि शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया जाना चाहिए। शिवकुमार के कट्टर समर्थक हुसैन ने कहा कि 99 प्रतिशत संभावना है कि शिवकुमार 6 जनवरी को मुख्यमंत्री बनेंगे।
इधर, केंद्रीय रेल राज्यमंत्री और भाजपा सांसद वी. सोमन्ना ने कहा कि वे मुख्यमंत्री पद के लिए गृह राज्यमंत्री जी. परमेश्वर का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सत्ता मिलना भाग्य की बात है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि परमेश्वर सिर्फ गृहमंत्री बनकर रह जाएंगे। हम उन्हें मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि तुमकुरु के लोग भी उन्हें सीएम देखना चाहते हैं।
इस बीच, जब दर्शकों के बीच में से किसी ने उनसे डीके शिवकुमार के बारे में पूछा कि वो सीएम पद के प्रबल दावेदार हैं, इसके जवाब में सोमन्ना ने कहा, छोड़िए... यह गौण है। शिवकुमार क्या बनना चाहते हैं, यह उनके भाग्य में निर्भर करता है। आचरण भाग्य से भी बड़ा होता है।
