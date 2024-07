कर्नाटक में बढ़ रहे डेंगू के मामले, भाजपा नेता ने की सरकार से यह मांग

Dengue cases on the rise in Karnataka : कर्नाटक में डेंगू के मामलों में वृद्धि होने की खबरों के बीच, राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर. अशोक ने रविवार को सरकार से इसे 'आपातकालीन स्थिति' घोषित करने तथा लोगों के लिए डेंगू की जांच की नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया।