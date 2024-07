लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी, अपोलो अस्पताल में भर्ती

BJP stalwart Lal Krishna Advani admitted to Apollo Hospital in New Delhi : भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। आडवाणी को बुधवार देर शाम दिल्‍ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत स्थिर बताई गई है। एक सप्ताह पहले भी उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई। रात के करीब 10.30 बजे उनको एम्स के यूरोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया था, लेकिन तबीयत फिर खराब होने के चलते उन्हें दिल्ली के अपोलो में भर्ती कराया गया है।