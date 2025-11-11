Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का स्वास्थ्य स्थिर, मीडिया पर फूटा हेमा मालिनी का गुस्सा

Advertiesment
हमें फॉलो करें Dharmendra health update

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , मंगलवार, 11 नवंबर 2025 (10:49 IST)
Dharmendra Health Update : फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की हालत स्थिर बनी हुई है और मुंबई के बीचकैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इस बीच उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने एक्टर की हेल्थ अपडेट शेयर करते हुए मीडिया में आ रही खबरों पर नाराजगी जताई है।
 
धर्मेंद्र की हेल्थ की खबरों के बीच में सोशल मीडिया पर लगातार उनके निधन की खबरें वायरल हो रही हैं। इसे धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल ने नाराजगी जताई। 
 
हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा, 'जो भी हो रहा है वो माफ करने लायक नहीं है। कैसे एक जिम्मेदार चैनल उस व्यक्ति के बारे में झूठी खबरें फैला सकता है, जो कि अपने ट्रीटमेंट को अच्छे से ले रहा है और रिकवर कर रहा है। ये बहुत ही ज्यादा अपमानजनक और लापरवाही। कृपा कर मेरे परिवार को थोड़ी इज्जत और एकांत दें।
ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र की निधन की खबरों का खंडन करते हुए लिखा कि मीडिया इस मामले पर ज्यादा ही एक्टिव चल रही है और गलत खबरें फैला रही है। मेरे पिता स्टेबल हैं और रिकवर कर रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वे हमारे परिवार की निजता का सम्मान करें। पापा की स्पीडी रिकवरी के लिए दुआ करें।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दिल्ली ब्लास्ट अपडेट : लाल किला 3 दिन के लिए बंद

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels