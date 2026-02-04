rashifal-2026

लिफ्ट के अंदर खौफनाक धमाका, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आया सामने

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, बुधवार, 4 फ़रवरी 2026 (17:58 IST)
आर्थिक राजधानी से एक बेहद डरावनी घटना सामने आई है। यहां एक चलती लिफ्ट के अंदर अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। यह हादसा इतना भयानक था कि इसने सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक युवक लिफ्ट के अंदर गुब्बारे लेकर घुसा और उसमें अचानक ब्लास्ट हो गया।
इस हादसे की सबसे दुखद बात यह रही कि लिफ्ट के बंद और संकरे स्थान होने के कारण धमाके का असर कई गुना बढ़ गया। इसके चलते अंदर मौजूद लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। 
बाल-बाल बची जान, पर नुकसान भारी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लिफ्ट के अंदर की स्थिति कितनी भयावह रही होगी। जानकारों का कहना है कि अगर धमाके के वक्त लिफ्ट बीच में ही अटक जाती तो अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिलता।

