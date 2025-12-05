हुमायूं कबीर का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप, कहा 2026 में नहीं बनेंगी बंगाल सीएम

मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के एलान के बाद तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि 2026 में बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार नहीं बनेगी। कबीर के इस बयान से बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं।

हुमायूं कबीर ने पत्रकारों से बातचीत में ममता बनर्जी पर आरएसएस के लिए काम करने के आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि साल 2011 में ममता बनर्जी सीएम बनीं, तब राज्य में 500 से कम आरएसएस के स्वयंसेवक थे, लेकिन 14 साल उनके सीएम रहने के बाद पश्चिम बंगाल में 12,000 से अधिक स्वयंसेवक हैं। इससे ही पता चलता है कि वह किसके लिए काम कर रही हैं।

मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि साल 2026 में ममता बनर्जी सीएम नहीं बनेंगी। वह एक्स सीएम हो जाएंगी। वह शपथ नहीं ले पाएंगी।

कबीर ने कहा कि मैंने मस्जिद वाली जगह दिखा दी है। अब जमीन कितनी है, यह बताने की कोई जरूरत नहीं है. हमने नींव रखने की बात कही है, वह करेंगे। हम इस्लामिक हॉस्पिटल बनाएंगे, मुसाफिरखाना होगा, होटल, हेलिपैड, पार्क, मेडिकल कॉलेज भी बनाएंगे। मैं चैलेंज दे रहा हूं कि मुझे कौन रोकेगा।

गौरतलब है कि टीएमसी ने अपने विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद को लेकर दिए गए बयान से किनारा कर लिया है। पार्टी ने बयान को पार्टी लाइन से अलग बताते हुए उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया है।