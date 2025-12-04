हुमायूं कबीर TMC से निलंबित, किया था बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का एलान

Humayun Kabir news in hindi : तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर को बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का एलान खासा महंगा पड़ा गया। पार्टी ने उनके बयान से किनारा करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। 6 दिसंबर से पहले उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है।

बताया जा रहा है कि हुमायूं कबीर के बयान से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी खासी नाराज हैं। टीएमसी का आरोप है कि हुमायूं कबीर भाजपा की मदद से सांप्रदायिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद बनाने की बात पार्टी लाइन से अलग है।

ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम ने कहा कि हमने हुमायूं कबीर को पहले तीन बार चेतावनी दी है। फिर भी वह गलती कर रहे हैं।

इधर हुमायूं कबीर ने भी शुक्रवार को पार्टी छोड़ने का एलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वे 22 दिसंबर को नई पार्टी का गठन करेंगे।

गौरतलब है कि हुमायूं ने दावा किया था कि वह 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' की नींव रखेंगे। विधायक के पास 6 दिसंबर के कार्यक्रम के लिए जरूरी पुलिस परमिशन नहीं है। इस बीच राज्यपाल आनंद बोस ने भी ममता सरकार से पूछा है कि हुमायूं कबीर को गिरफ्तारी क्यों नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पूजा स्थल बनाने का मामला नहीं है, अगर सांप्रदायिक भावनाएं भड़कती हैं, तो राज्य और उसकी सरकार मूकदर्शक नहीं बनी रहेगी।

