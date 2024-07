Uttarakhand : पहाड़ों में बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, रामनगर में नाले में बहा बाइक सवार

Life disrupted due to rain in the mountain : बारिश ने पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश के चलते नाले और नदियां ऊफान पर आ गए हैं। बरसाती रपटे उफान पर आने से मैदानी इलाकों का जल स्तर बढ़ने लगा है और उसका असर साफतौर पर दिखाई दे रहा है। रामनगर के बेलगढ़ बरसाती नाले में एक बाइक सवार बह गया, आसपास के लोगों ने बाइक सवार को पकड़कर बाहर निकाला।