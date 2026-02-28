shiv chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






आंध्र में पटाखा फैक्‍टरी में भीषण विस्फोट, 18 लोगों की मौत, कई गंभीर घायल

Advertiesment
Massive explosion in a firecracker factory in Andhra Pradesh
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 (17:36 IST) Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 (17:43 IST)
google-news
Firecracker factory explosion case : आंध्र प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबरों के अनुसार, यहां काकीनाडा जिले में आज एक पटाखा फैक्‍टरी में भीषण विस्फोट हो गया। विस्फोट से 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। विस्फोट में हताहतों की संख्या और अधिक बढ़ने की आशंका है। कई लोगों को गंभीर स्थिति में अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। विस्फोट के समय पटाखा फैक्‍टरी में लगभग 20 लोग काम कर रहे थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। 
 

हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज एक पटाखा फैक्‍टरी में भीषण विस्फोट हो गया। विस्फोट से 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। विस्फोट में हताहतों की संख्या और अधिक बढ़ने की आशंका है। कई लोगों को गंभीर स्थिति में अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। विस्फोट के समय पटाखा फैक्‍टरी में लगभग 20 लोग काम कर रहे थे।
ALSO READ: UP : लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्टरी में ब्लास्ट, 4 लोगों की मौत

मुख्यमंत्री नायडू ने दुख व्यक्त किया

प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। नायडू ने कहा, काकीनाडा जिले के वेत्लापलेम गांव में पटाखा निर्माण इकाई में विस्फोट की घटना में कई लोगों की मौत बेहद दुखद है। नायडू ने कहा कि उन्होंने दुर्घटना के संबंध में अधिकारियों से बात की और उन्हें पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया।
ALSO READ: मेघालय में ‘अवैध’ कोयला खदान में विस्फोट, 16 मजदूरों की मौत
आंध्र प्रदेश की गृहमंत्री वंगालापुडी अनीता ने आशंका जताई कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि कई लोगों को गंभीर स्थिति में अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अनीता ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है और छह अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।
Edited By : Chetan Gour 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

भारतीय रहें सावधान और चौकन्ने, निर्देशों का करें पालन, ईरान पर हमले के बाद एडवाइजरी जारी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels