Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग पर बवाल, गाड़ियों में आग, पथराव से हालात बिगड़े

Advertiesment
noida Protest over Salary Hike turns Violent
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Mon, 13 Apr 2026 (11:39 IST) Updated Date: Mon, 13 Apr 2026 (12:22 IST)
google-news
नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे कर्मचारियों का सोमवार सुबह गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने नोएडा में फेज 2, सेक्टर-60 और 62 समेत कई जगहों पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान पथराव के साथ कई गाड़ियों में आग भी लगा दी गई। हालात को काबू में करने के लिए यहां भारी पुलिस तैनात की गई है।
 
नोएडा के फेज-2 में मदरसन कंपनी के बाहर सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और कुछ अन्य गाड़ियों में आग लगा दी गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर पत्थरबाजी भी की। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी ने नए श्रम कानून के प्रावधानों को लागू नहीं किया है।
सेक्टर 15, 60 और 62 में भी प्रदर्शन की खबर है। सड़कों पर डटे प्रदर्शन की वजह से लंबा जाम लग गया। ट्रैफिक जाम होने से दफ्तर जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इससे पहले डीएम गौतमबुद्धनगर ने औद्योगिक शांति बनाए रखने हेतु रविवार को नोएडा प्राधिकरण में महत्वपूर्ण बैठक की थी। इसमें प्रमुख सचिव(श्रम) एवं श्रम आयुक्त ने वर्चुअल रूप से प्रतिभाग करते हुए श्रमिकों के हितों की सुरक्षा, ओवरटाइम का दोगुना भुगतान, बोनस, साप्ताहिकअवकाश एवंकार्यस्थल सुरक्षा सहित विषयों पर चर्चा की थी।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Mon, 13 Apr 2026 (11:39 IST) Updated Date: Mon, 13 Apr 2026 (12:22 IST)

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LIVE: आशा भोसले को अंतिम विदाई आज, शिवाजी पार्क में होगा अंतिम संस्कार

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels