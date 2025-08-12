Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






UP : शिक्षा विभाग की ऑनलाइन बैठक में चला अश्लील वीडियो, मुकदमा दर्ज

Advertiesment
हमें फॉलो करें Objectionable video played in online meeting of education department in Maharajganj Uttar Pradesh

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

महराजगंज , मंगलवार, 12 अगस्त 2025 (00:08 IST)
Maharajganj Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में शिक्षा विभाग की एक ऑनलाइन बैठक में अचानक चले अश्लील वीडियो के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज किया। यह घटना 7 अगस्त को ‘जूम’ के माध्यम से आयोजित एक ई-चौपाल सत्र के दौरान हुई। बैठक में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के साथ-साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापक, सरकारी शिक्षक और आम लोग शामिल थे। साइबर पुलिस की मदद से मामले की जांच की जा रही है।
ALSO READ: Infosys का कर्मचारी गिरफ्‍तार, ऑफिस के लेडी वॉशरूम में लगाया हिडेन कैमरा, बनाया अश्लील वीडियो
एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह घटना सात अगस्त को ‘जूम’ के माध्यम से आयोजित एक ई-चौपाल सत्र के दौरान हुई। बैठक में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के साथ-साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापक, सरकारी शिक्षक और आम लोग शामिल थे।
ALSO READ: पूर्व प्रधानमंत्री के पोते को बलात्कार मामले में उम्रकैद, प्रज्वल रेवन्ना के फोन में थे 3000 अश्लील वीडियो
यह सत्र स्कूल संबंधी मुद्दों पर जनता और जिलाधिकारी के बीच सीधा संवाद स्थापित करने के लिए आयोजित किया गया था। बैठक के दौरान, ‘जेसन जूनियर’ नाम के आईडी से जुड़े एक प्रतिभागी ने अपनी स्क्रीन साझा की और एक अश्लील वीडियो चलाया।
 
अधिकारियों ने बताया कि ‘अर्जुन’ नाम के व्यक्ति की आईडी से जुड़े एक अन्य प्रतिभागी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की। बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धि पांडेय के आदेश पर नौ अगस्त को खंड शिक्षा अधिकारी (फरेंदा) सुदामा प्रसाद ने कोतवाली थाने में दो अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।
ALSO READ: सोशल मीडिया पर पोस्ट किए महिलाओं के अश्लील वीडियो, आरोपी गिरफ्तार, CM सिद्धारमैया बोले- करेंगे कड़ी कार्रवाई
सदर कोतवाल सत्‍येंद्र राय ने बताया कि साइबर पुलिस की मदद से मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि तकनीकी माध्यमों से आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour
(सांकेतिक फोटो)

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बिहार में डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब बिल्ली के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन, पढ़िए क्या है पूरा मामला

सम्बंधित जानकारी

होम
जन्माष्टमी
Shorts
फोटो
Reels