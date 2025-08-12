Biodata Maker

बिहार में डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब बिल्ली के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन, पढ़िए क्या है पूरा मामला

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

पटना , मंगलवार, 12 अगस्त 2025 (00:06 IST)
बिहार में कुत्ते, एक वाहन और एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के बाद अब एक बिल्ली ने निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है। रोहतास जिले के नासरीगंज प्रखंड में एक शरारती व्यक्ति ने ‘कैट कुमार’ के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है। निवास प्रमाण पत्र के फॉर्म में फोटो के लिए दिए गए स्थान पर एक भूरी आंखों वाली बिल्ली की तस्वीर लगाई गई है तथा आवेदक के माता-पिता का नाम ‘कैटी बॉस’ और ‘कैटिया देवी’ लिखा है।
एक अधिकारी ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट उदिता सिंह ने 29 जुलाई के आवेदन पर गंभीर रुख अपनाया और उनके निर्देश पर नासरीगंज पुलिस थाने में इस मामले के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।
 
उन्होंने कहा कि जैसे ही संबंधित अधिकारियों ने इस आवेदन को देखा तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया...जिलाधिकारी ने कहा कि इस तरह की लापरवाही से काम में बाधा आती है, प्रशासन की छवि खराब होती है और यह सूचना प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के समान है। आवेदन में दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल पते की मदद से उपयोगकर्ता का पता लगाया जा रहा है। अगर ये फर्जी पाए जाते हैं तो साइबर विशेषज्ञ आईपी एड्रेस के ज़रिए उसका पता लगाएंगे।’’
राज्य में इस तरह की यह पांचवीं घटना है, जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा के बाद निवास प्रमाण पत्र के लिए काफी आवेदन किये जा रहे हैं। इससे पहले, 'डॉग बाबू' और 'डॉगेश बाबू' नामक कुत्तों के नाम से आवेदन करने पर क्रमशः ग्रामीण पटना और नवादा में प्रशासन से इसी तरह की कार्रवाई करने के लिए कहा था।

