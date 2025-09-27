Navratri

पीएम मोदी की यात्रा के दौरान क्या झारसुगुड़ा में होगी भारी बारिश, IMD ने दिया बड़ा बयान

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

झारसुगुड़ा , शनिवार, 27 सितम्बर 2025 (11:36 IST)
Odisha Weather : भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2 घंटे के प्रवास के दौरान बड़े पैमाने पर बारिश नहीं होने का अनुमान जताया है। 
 
भुवनेश्वर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बुलेटिन जारी कर कहा कि झारसुगुड़ा में पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न एक बजे के बीच बूंदाबांदी का पूर्वानुमान है और आसमान में बादल छाए रहेंगे। इससे पहले आईएमडी ने कहा था कि झारसुगुड़ा उन 9 जिलों में शामिल है जहां आज गरज के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक की तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है।
 
पहले उनकी जनसभा का स्थान राज्य के दक्षिणी भाग में गंजाम जिले के ब्रह्मपुर में तय किया गया था, लेकिन बाद में शनिवार को उस क्षेत्र में भारी बारिश के पूर्वानुमान के कारण झारसुगुड़ा में व्यवस्था की गई। पीएम ओडिशा में दूरसंचार, रेलवे और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। 
 
प्रधानमंत्री मोदी की रैली में करीब 1 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। पिछली बार 22 सितंबर, 2018 को वीएसएस हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के लिए झारसुगुड़ा आए थे। 
