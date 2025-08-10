Biodata Maker

दिल्ली में तेज रफ्‍तार का कहर, SUV की टक्कर में गई 1 व्यक्ति की जान

हमें फॉलो करें One person died due to collision with SUV vehicle in Delhi

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , रविवार, 10 अगस्त 2025 (14:48 IST)
Delhi road accident news : दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में रविवार सुबह 11 मूर्ति स्थल के पास फुटपाथ पर चढ़कर एक एसयूवी वाहन ने पैदल चल रहे कुछ लोगों को टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा एक अन्य घायल हो गया। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है तथा एसयूवी चालक को पकड़ लिया गया है। उत्तर प्रदेश के पंजीकरण नंबर वाले वाहन को जब्त कर लिया गया है। जांचकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि घटना के समय चालक शराब के नशे में तो नहीं था। 
 
पुलिस ने यह जानकारी दी। उसने बताया कि दोनों पीड़ितों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उनमें से एक को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया एवं दूसरे का इलाज किया जा रहा है। यहां एक अधिकारी ने बताया कि मध्य दिल्ली की ओर से आ रही एक सफेद महिंद्रा ‘थार’ गाड़ी फुटपाथ की ओर मुड़ गई और उसने दो व्यक्तियों को टक्कर मार दी।
उन्होंने बताया कि पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है तथा एसयूवी चालक को पकड़ लिया गया है। पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश के पंजीकरण नंबर वाले वाहन को जब्त कर लिया गया है। दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) देवेश कुमार महला ने घटनास्थल का दौरा किया। जांचकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि घटना के समय चालक शराब के नशे में तो नहीं था। (भाषा)
