Delhi Blast : बड़े ग्रेनेड अटैक की साजिश नाकाम, पंजाब में ISIS के 10 गुर्गे गिरफ्तार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

चंडीगढ़ , गुरुवार, 13 नवंबर 2025 (17:23 IST)
दिल्ली ब्लास्ट के बाद एजेंसियां देशभर में धरपकड़ कर रही हैं। इस बीच पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब पुलिस ने गुरुवार को पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई द्वारा समर्थित ग्रेनेड हमला करने वाले एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी पंजाब में अशांति पैदा करने के उद्देश्य से ग्रेनेड हमला करने के लिए पाकिस्तान स्थित सरपरस्तों के संपर्क में थे। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने ‘एक्स’ पर इसकी जानकारी दी।
उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि ‘एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने आईएसआई-पाकिस्तान द्वारा समर्थित ग्रेनेड हमले के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है और विदेशी सरपरस्तों के 10 प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार किया है।
मलेशिया के जरिए पाकिस्तान से संपर्क
शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि यह नेटवर्क मलेशिया में सक्रिय तीन मध्यस्थों के माध्यम से पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। ये तीनों ऑपरेटिव हैंड ग्रेनेड की डिलीवरी और वितरण का पूरा समन्वय कर रहे थे गिरफ्तार आरोपियों को इन्हीं के जरिये निर्देश मिलते थे कि ग्रेनेड कब और कहां उठाना है तथा किस स्थान पर हमला करना है. पुलिस का मानना है कि इस लिंक का इस्तेमाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अपने नेटवर्क को सक्रिय रखने के लिए कर रही थी।  
 
भीड़भाड़ वाले इलाके में हमले की थी साजिश
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार ऑपरेटिव एक व्यस्त इलाके में ग्रेनेड हमला करने की साजिश रच रहे थे। इनका उदेश्य राज्य में दहशत और अस्थिरता फैलाना था। जांच में सामने आया है कि ये सभी आरोपी पाकिस्तान स्थित हैंडलरों के निर्देशों पर काम कर रहे थे जिनका उद्देश्य पंजाब में साम्प्रदायिक तनाव पैदा करना था।

