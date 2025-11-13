Delhi Blast : बड़े ग्रेनेड अटैक की साजिश नाकाम, पंजाब में ISIS के 10 गुर्गे गिरफ्तार

In a major breakthrough, Ludhiana Commissionerate Police busts an ISI-#Pakistan backed grenade attack module and arrests 10 key operatives of foreign-based handlers.



Preliminary investigation reveals that the accused were in contact with #Pak-based handlers through three… pic.twitter.com/lYsP0yXNCT — DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) November 13, 2025

दिल्ली ब्लास्ट के बाद एजेंसियां देशभर में धरपकड़ कर रही हैं। इस बीच पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब पुलिस ने गुरुवार को पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई द्वारा समर्थित ग्रेनेड हमला करने वाले एक नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।आरोपी पंजाब में अशांति पैदा करने के उद्देश्य से ग्रेनेड हमला करने के लिए पाकिस्तान स्थित सरपरस्तों के संपर्क में थे। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने ‘एक्स’ पर इसकी जानकारी दी।