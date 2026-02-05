उत्तराखंड में विकास योजनाओं के लिए पुष्कर सिंह धामी ने खोला खजाना

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को कई सौगातें दीं। सीएम धामी ने अमृत 2.0 योजना के तहत नगर निगम हरिद्वार के वार्ड नं. 59 सीतापुर सरोवर में वाटर बॉडी रिजुविनेशन योजना के लिए 1.68 करोड रुपए, सिंचाई विभाग के तहत विकासखण्ड रायपुर बांदल नदी में नहर के शीर्ष पर जल संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए 2.19 करोड़ रुपए, बीजापुर नहर के हैड का सुदृढीकरण और आधुनिकीकरण के लिए 5.00 करोड रुपए और उत्तराखंड पेयजल निगम के अन्तर्गत लोहाघाट टाउन पम्पिंग पेयजल योजना के लिए 84.45 करोड रुपए की धनराशि को मंजूरी दे दी।



