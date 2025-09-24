रामलीला के दौरान ‘दशरथ’ को आया हार्ट अटैक, डायलॉग बोलते-बोलते स्टेज पर चली गई जान

चंबा जिले के मोहल्ला मुगला निवासी अमरेश महाजन को तुरंत पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्री रामलीला क्लब चंबा के अध्यक्ष स्वप्न महाजन ने खबर की पुष्टि की और अमरेश महाजन के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि रंगकर्मी दो दशकों से अधिक समय से रामलीला में अभिनय कर रहे थे और अक्सर राजा दशरथ या रावण की भूमिका निभाते थे। क्लब के सदस्यों ने दिवंगत कलाकार को श्रद्धांजलि अर्पित की और रामलीला के प्रति उनके दशकों लंबे समर्पण और योगदान को याद किया।