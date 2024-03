कर्नाटक में पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी मामला, गृहमंत्री बोले फोरेंसिक रिपोर्ट आने पर होगी कार्रवाई

Sloganeering case in favor of Pakistan in Karnataka​ : कर्नाटक के गृहमंत्री जी. परमेश्वर ने शुक्रवार को कहा कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित कांग्रेस नेता सैयद नासिर हुसैन के समर्थकों द्वारा कथित रूप से पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी करने के सिलसिले में पुलिस अपराध विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।