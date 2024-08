Kolkata Rape-Murder Case : सौरभ गांगुली ने रेप-मर्डर की घटना को बताया जघन्य, बोले- तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए

Sourav Ganguly's statement on the rape-murder of a doctor in the hospital : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कोलकाता के एक अस्पताल में एक युवा चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या की रविवार को निंदा की। इस तरह के अपराध के लिए कोई माफी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि प्राधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।